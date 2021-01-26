На свободу из Окрестина вышла врач-онколог Надежда Петровская. Фото: телеграм-канал "Вясна"

На свободу из изолятора временного содержания на Окрестина 26 января вышла врач-онколог Надежда Петровская. Об этом сообщили в телеграм-канале правозащитного центра «Вясна».

Надежда была задержана в субботу, 23 января, на проспекте Победителей. Она якобы участвовала в несанкционированном массовом мероприятии и при задержании оказала сотрудникам милиции сопротивление.

В протоколе было указано, что Петровскую задержали в 16.55, но на суде выяснилось, что она только в 16.60 вышла с работы. Через 10 минут после этого в различных телеграм-каналах появилось видео ее задержания на пустой улице.

Судья принял решение отправить дело на доработку. Так как с момента задержания Петровской прошло трое суток, то ее отпустили из Окрестина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дали 114 суток за марши, но выпустили из Окрестина на месяц раньше без объяснений: все о студенте Яне Солоновиче.

Экс-студента БГУИР, признанного политзаключенным, внезапно выпустили на свободу. (подробности)

Многодетную мать оштрафовали на 870 рублей за вывешенный в ТЦ «Dana Mall» огромный БЧБ-флаг.

Ольга Боброва была задержана 22 января. (подробности)