На 27 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. И вот из-за чего

На 27 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Из-за ветра.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 января из-за сильного ветра, сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 27 января, будет облачно, пройдут осадки - в основном мокрый снег. В ночные и утренние часы местами ожидаются сильные осадки, метель, днем в отдельных районах - налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром на большей части территории страны - до 15-20 м/с, в отдельных районах - до 21-23 м/с.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что циклон «Ларс» принесет в Беларусь снег и метель. Погода за окном и на термометрах снова поменяется.

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