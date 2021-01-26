В Могилевском драматическом театре – новый главный режиссер. Фото: vMogileve.by

В Могилевском драматическом театре назначили нового главного режиссера. Об этом актеры театра сообщили порталу tut.by.

Новым главным режиссером была назначена Татьяна Пацай. Данное кадровое решение приняла директор Могилевского драматического театра Ирина Белякова.

Пацай ставила спектакли «Василиса Прекрасная» в Молодежном театре Минска, «Милый лжец» в театре-студии киноактера, «Спадарыня Мяцеліца» в Белорусском ТЮЗе и «Пяюць начлежнікі» в театре «Знич».

Также Татьяна Пацай ставила три спектакля в Донском театре имени Комиссаржевской, который находится в Новочеркасске: «Стакан воды», «Синяя птица», «Пьемонтский зверь».

В Орловском театре Татьяна осуществила постановку спектакля «Амур в лопоточках».

До этого должность главного режиссера Могилевскомо драмтеатра занимали актер и режиссер Владимир Петрович, литовский режиссер Саулюс Варнас и режиссер Екатерина Аверкова.

Напомним, что 25 ноября 2020 года из Могилевского драматического театра был уволен директор Андрей Новиков, который на протяжении 20 лет руководил коллективом.

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