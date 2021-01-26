Премьер-министр Беларуси рассказал, когда белорусский бензин пойдет в Европу через Россию

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, когда белорусский бензин пойдет в Европу через Россию. Фото: БелТА.

26 ноября премьер-министр Беларуси Роман Головченко полетел в Москву. Там он встретился с российским премьером Михаилом Мишустиным. После встречи премьер-министр Беларуси рассказал журналистам о том, что обсуждали.

- Это вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России, - цитирует Романа Головченко belta.by. - Эта задача была поставлена президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах.

Напомним, разговоры о том, что транзит товаров и нефтепродуктов можно осуществлять не через страны Прибалтики, а через Россию, появились осенью – после президентских выборов в Беларуси. В конце сентября Лукашенко заявил, что Минск может построить в России собственный морской терминал.

- Очень много мы сейчас говорим и работает уже над изменением логистики по поставки наших товаров. Порт Усть-Луга – это же Ленинградская область. Нам надо договориться во что бы то ни стало, - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, эту идею он уже обсудил на последний переговорах с Владимиром Путиным.

- Он загорелся этим вопросом, - рассказал президент. – И я ему даже предложил финансовое решение: все что сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала. Эту же тему в начале ноября в телефонном разговоре поднимали Александр Лукашенко и Владимир Путин.

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