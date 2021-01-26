В больницах Гомельской области в 2021 году установят шесть компьютерных томографов. Фото: БелТА

В больницах Гомельской области в 2021 году установят шесть компьютерных томографов. Об этом сообщает БелТА.

- Новые компьютерные томографы будут установлены в городских клинических больницах № 1 и «3, в Мозырьской городской больницу, в Чечерской городской больнице и Калинковичской городской больнице. Данное оборудование было закуплено по линии министерства здравоохранения за счет займа Международного банка реконструкции и развития. Летом 2020 года подписали соглашение о размере займа, который составляет 90 миллионов евро на реализацию проекта по экстренному реагированию на коронавирус в Беларуси «Belarus Emergency COVID-19 Response Project», - пояснил начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

По его словам, прорабатывается вопрос об установке компьютерных омографов в Петриковской, Рогачевской и Житковичской районных больницах.

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