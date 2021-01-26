Фотофакт. Гродно 26 января засыпало снегом

Гродно засыпало снегом. Фото: tut.by

Гродно во вторник, 26 января, засыпало снегом. «КП» уже сообщала о том, что обильные снегопады начались в Гродненской области ночью 25 января. Их причина – циклон «Ларс». Спасатели выехали 30 раз, чтобы распилить деревья, которые упали на проезжие части, машины и линии электропередач.

Днем 26 января снег не прекратился. В Гродно работала сразу 5 организованных колонн снегоуборочной техники, которую сопровождали патрульные автомобили.

Сотрудники Госавтоинспеции продолжают работать в усиленном режиме. Они призывают водителей не оставлять свои авто под деревьями и конструкциями, которые могут обвалиться под тяжестью снега.

Местные жители не помнят подобных снегопадов давно. Фото: tut.by

Местный жители, как сообщает портал tut.by, рассказали, что такого снегопада в Гродно не было давно.

В Гродно снежная сказка. Фото: tut.by

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