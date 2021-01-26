В школе и детском саду во Фрунзенском районе 27 января будет отсутствовать отопление Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В средней школе №12, которая расположена на улице Скрипникова и детском саду №17, расположенном на улице Одинцова в среду, 27 января, будет отсутствовать отопление. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

- В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях филиала «Минские тепловые сети» в среду, 27 января, будет отсутствовать отопление и горячая вода в нескольких зданиях Фрунзенского района. Среди них школа и детский сад. Родителей дети уже были предупреждены. По возможности они останутся дома, - написано в сообщении.

В Мингорисполкоме также добавили, что дети без присмотра педагогов не останутся.

- Школьные занятия 27 января для учеников средней школы №12 будут проводиться в гимназии №31, которая расположена на улице Мазурова, а детей из сада №17 будут ждать в детсадах №75 и №149, находящихся на Лобанка, - пояснили в ведомстве.

Те уроки, которые не смогут провести 27 января, будут распределены на оставшуюся неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот в каких детсадах и школах Московского района Минска 21 января пропало отопление.

Из-за аварии в школах перенесли занятия, а малышей просят, по возможности, оставить дома. (подробности)

В Минске на Ольшевского 22 января не будут работать школа и ясли-сад. И вот почему.

Дети 22 января будут находиться в учреждениях, которые расположены поблизости. (подробности)