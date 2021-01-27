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Снегоуборочная машина столкнулась с легковым авто в Барановичском районе

Водитель МАЗа не справился с управлением, когда въезжал на мост
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Вот так выглядит "Ситроен" после столкновения со снегоуборочной машиной. Фото: ГАИ.

Вот так выглядит "Ситроен" после столкновения со снегоуборочной машиной. Фото: ГАИ.

Авария с участием снегоуборочной машины произошла в Барановичском районе 26 января. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в 8.50 на 77 километре автодороги Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». За рулем снегоуборочного МАЗа был 47-летний житель Барановичей. Поднимаясь на мост, он не справился с управлением, и МАЗ столкнулся с автомобилем «Ситроен», который ехал навстречу.

65-летний водитель легкового авто доставлен в больницу, оба автомобиля повреждены, говорится в сообщении.

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