Вот такая удача улыбнулась слонимскому рыбаку. Фото: Жизнь Слонима.
Вот какую рыбу поймал рыбак из Слонима. Это щука, и завесила она на 13 килограммов 200 граммов. Длина трофея – 115 см.
Рыбака, который словил огромную щуку, зовут Сергей. Удача улыбнулась ему на затоке Щары. Вытащить рыбину из воды в одиночку Сергей не смог, тянули три человека, пишет Жизнь Слонима.
Рыбака ждал сюрприз – в щуке было более двух килограммов икры.
Рыба, которую вытащил Сергей, смотрится ничуть не хуже знаменитой путинской щуки, хоть на весах и потянула заметно меньше. Напомним, российский президент в 2013 году поймал 21-килограммовую щуку и признался, что это самая большая рыба в его жизни.
Александр Лукашенко же через несколько дней после того, как российский президент похвастался своим уловом, рассказал, как поймал в Припяти сома весом в 57 кг.
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