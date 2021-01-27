Вот такая удача улыбнулась слонимскому рыбаку. Фото: Жизнь Слонима.

Вот какую рыбу поймал рыбак из Слонима. Это щука, и завесила она на 13 килограммов 200 граммов. Длина трофея – 115 см.

Рыбака, который словил огромную щуку, зовут Сергей. Удача улыбнулась ему на затоке Щары. Вытащить рыбину из воды в одиночку Сергей не смог, тянули три человека, пишет Жизнь Слонима.

Рыбака ждал сюрприз – в щуке было более двух килограммов икры.

Рыба, которую вытащил Сергей, смотрится ничуть не хуже знаменитой путинской щуки, хоть на весах и потянула заметно меньше. Напомним, российский президент в 2013 году поймал 21-килограммовую щуку и признался, что это самая большая рыба в его жизни.

Александр Лукашенко же через несколько дней после того, как российский президент похвастался своим уловом, рассказал, как поймал в Припяти сома весом в 57 кг.

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