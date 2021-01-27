Погода в Беларуси на 27 января: стало известно, дойдет ли циклон «Ларс» до Гомеля

Беларусь в январе снова накрывает снегом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что последняя неделя января 2021-го года стала для белорусов очередным погодным приключение, «Комсомолка» уже писала. От рекордного тепла термометры вновь упали к нулю и ниже. А всеми виной циклон «Ларс», который обрушился на Беларусь, щедро подсыпал снега и… проблем.

По информации Белгидромета мы уже сообщали ранее о том, что на среду, 27 января, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Циклон пока полностью не отступает, но дойдет ли он до Гомельщины?

В Гомеле и области в этот день будет облачная с прояснениями погода, информируют синоптики Белгидромета. На отдельных участках трасс и дорог образуется гололед. Однако не будет таких сильных снегопадов и метелей, которые обрушились на запад страны, в Гомеле будет без осадков. Ветер будет переменным, но не такой сильный около 6 - 11 метров в секунду. Температура в этот день около -1…+1 градусов.

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