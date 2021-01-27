Вот о чем Путин откровенно поговорил по телефону с Байденом

Байден по своей инициативе созвонился с Путиным. Фото: пресс-служба Кремля.

О том, что во вторник, 26 января, состоялись первые официальные переговоры президентов России и США, проинформировало ТАСС. Общались лидеры двух мировых держав по телефону, содержание беседы передали пресс-службы.

Так Владимир Путин высказал Джозефу Байдену удовлетворение, связанное с тем, что состоялся обмен нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

В международной повестке прозвучала и тема одностороннего выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), которую, к слову, недавно впервые прокомментировал и официальный Минск. Также в разговоре Байдена и Путина звучали проблемы, связанные с сохранением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, урегулирование ситуации в Украине, а также инициатива российский властей по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Были очерчены основные векторы взаимосотрудничества: от борьбы с «ковидом» до различных отраслей и сфер, в том числе, торгово-экономической.

К слову, в своем официальном поздравлении Джозефа Байдена со вступлением на должность президента Соединенных Штатов, Путин подчеркнул, что если бы отношения Москвы и Вашингтона нормализовались, то это ответило бы интересам обоих государств.

- В целом разговор президентов России и США носил деловой и откровенный характер, - резюмировали в пресс-службе Кремля.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что беседа состоялась по инициативе Байдена, и среди прочего он планировал задать Путину вопрос о ситуации с Алексеем Навальным и обсудить выборы в США.

Итогом стала взаимная договоренность о поддержании контактов на высшем уровне.

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