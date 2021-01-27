Отметьте в календаре: стало известно, когда в 2021 году смотреть на падающие звезды и затмения и что из этого покажут белорусам

Стало известно, когда в 2021 году смотреть на падающие звезды, когда - на затмения. Фото: Gulf News

О том, какие астрономические явления смогут наблюдать земляне в 2021 году, рассказал Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Пулковской астрономической обсерватории РАН.

26 мая ждем полного затмения Луны. Правда, белорусам его не покажут. Все небесное представление будет длиться чуть более трех часов, максимальная фаза придется на 14.19 по Московскому времени. В этом и причина – днем Луну не видно. Поэтому полюбоваться затмением смогут только жители Дальнего Востока, Хабаровского и Приморского края, на Камчатке и на Чукотке – там как раз оно будет вечером. На этот же день назначено суперлуние – Луна будет самой большой за весь 2021 год.

Второе лунное затмение будет 19 ноября, и мы опять в пролете – полностью его смогут наблюдать жители Северной Америки, Чукотки и Камчатки. Частные и теневые фазы будут видны в восточных регионах России.

А вот кольцеобразное затмение Солнца (это когда Луна, проходя по диску Солнца, кажется меньше его и не скрывает его полностью), которое случится 10 июня, у жителей Беларуси есть шанс увидеть. Как утверждают в Пулкове, затмение будет видно с территории России и стран СНГ. Остается надеяться на безоблачную погоду в этот день.

Звездопады ловим 3 января – метеорный поток Квадрантиды, 22 апреля пролетят Лириды, 6 мая – Эта-Аквариды, 12 августа – Персеиды, 8 октября – Дракониды, 21 октября – Ориониды, 17 ноября – Леониды, и 14 декабря – Геминиды. Лучше всего будет видно Персеиды, когда Луна не будет засвечивать небосклон. Остальные звездопады пролетят в полнолуние или при нарастающей Луне, и наблюдать их будет не очень удобно – «падающие звезды» будут просто не видны в лунном свете.

А вот когда можно будет разглядеть на небе планеты Солнечной системы. Меркурий покажется по утрам в мае и по вечерам в октябре, на встречу с Юпитером и Сатурном выходите в августе, в первом полугодии наводите подзорные трубы на Марс, а во втором – на Венеру.