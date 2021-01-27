Эпидемиологи рассказали, сколько человек уже привились от COVID-19 в Минске

В Минске сделали уже 700 прививок от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске, как и по всей Беларуси, кампания вакцинации от коронавируса началась 19 января. Агентство Минск-Новости узнало, сколько жителей столицы получили прививку за неделю.

По данным на 26 января 2021 года, вакцинировано более 700 человек, сообщает издание со ссылкой на городской центр гигиены и эпидемиологии.

Первыми получили прививки медработники, впоследствии будут прививать и других людей, чья работа связана с повышенным риском заражения, в частности, работников сферы образования.

Вакцинация бесплатна, производится за счет средств республиканского бюджета. Используется вакцина российского производства Спутник V. Полноценную защиту от заболевания формируется после введения препарата два раза с интервалом в три недели.

Предполагается, что массовая вакцинация белорусов от ковида начнется в апреле.

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