В Польше устраняют последствия «Ларса» и предупреждают: морозы до -27 градусов придут скоро и в Беларусь

Волны холода, как в конце января, могут повториться и в феврале 2021 года. Фото: Wiadomosci.

О том, что в Польше из-за циклона «Ларс» свыше 80 тысяч человек остались без электричества, сообщил местный ресурс Wiadomosci.

Из-за сильного ветра со снегом в восточных регионах около 81,6 тысячи человек остались без электроснабжения.

Циклон «Ларс», который прошелся и по Беларуси не меньше урона нанес и в стране-соседке. Обрывы линий электропередач службы ЧС регистрировали в различных регионах Польши. Известно, что из-за сильного снегопада и порывистого ветра были повреждения и на трансформаторных подстанциях.

Государственная противопожарная служба Польши за минувшие сутки приняла свыше 670 вызовов. Идет активная работа по восстановлению электроснабжения.

Однако синоптики предупреждают, что циклон «Ларс» это не единственная стихия, которая может обрушится на регион этой зимой.

Долгосрочные прогнозы предсказывают еще как минимум два таких пика зимней непогоды. Они будут схожи с недавними январскими ударами стихии, когда волна холода с севера пройдет через центральную часть Европы.

- Я предполагаю, что в дни повторных пиков зимней погоды минимальная температура на востоке Польши упадет до -15 градусов, а в горных долинах может быть и до -20…-25 градусов, - прокомментировал Марек Кучера, метеоролог и физик атмосферы из Карлова университета в Праге.

Эти пики прогнозируются в Польше на даты около 3 февраля и на 9 февраля. Дойдет ли непогода в первых числах февраля до Беларуси, пока неясно. Однако в Польше стихия ударит по Сувалкам, Подляшью и Люблину.

А вот вторая зимняя «атака», намеченная на 9 февраля, по данным расчета долгосрочной погодной модели, принесет еще большие морозы. В этот период температура на северо-востоке Польши может опуститься до -21 градуса. Вблизи Польши, на границе Литвы и Беларуси, морозы должны достичь -27 градусов.

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