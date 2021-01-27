Чемпионат мира по хоккею, который забрали у Минска, отдадут только одной стране

Международная федерация по хоккею тщательно выбирает страну, которой вместо Беларуси отдадут чемпионат мира 2021 года. Фото: pixabay.com.

В Международной федерации по хоккею проанонсировали свой решение по предстоящему чемпионату мира по хоккею, сообщило «РИА Новости».

Такую информацию агентству озвучил сам глава IIHF. По словам Рене Фазеля уже принято решение о том, чтобы отдать чемпионат по хоккею 2021-го года только одной стране. А вот какой именно озвучат уже совсем скоро - в понедельник, 1 февраля.

Напомним, изначально турнир должен был проходить на ледовых аренах Минска и Риги. Но у Беларуси чемпионат мира по хоккею забрали, официально - из-за вопросов безопасности, связанных с пандемией. Хотя один белорусский депутат заявил, что по его мнению, ЧМ у Беларуси забрали в качестве мести за победу во Второй мировой войне.

- Мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом. На сегодня шансы есть у Дании, Латвии и Словакии, - уточнил Фазель.

У какой из этих стран больше шансов, однозначно и не скажешь.

Например, у Словакии есть недавний опыт - она была единственной хозяйкой последнего состоявшегося турнира в 2019-ом году. Тогда матчи проходили на ледовых аренах Братиславы и Кошицы. Следующий турнир, в 2020-ом году готовилась принять Швейцария, но все планы обрушились из-за пандемии. И похоже, пока страна не готова вновь браться за подготовку ЧМ. В Дании мировое хоккейное первенство состоялось в 2018-ом году, а Латвия последний раз принимала чемпионат мира по хоккею аж в 2006-ом году.

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