Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Чемпионат мира по хоккею, который забрали у Минска, отдадут только одной стране

В IIHF сказали, что на днях объявят страну, которая вместо Беларуси примет ЧМ по хоккею 2021 года
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Международная федерация по хоккею тщательно выбирает страну, которой вместо Беларуси отдадут чемпионат мира 2021 года. Фото: pixabay.com.

Международная федерация по хоккею тщательно выбирает страну, которой вместо Беларуси отдадут чемпионат мира 2021 года. Фото: pixabay.com.

В Международной федерации по хоккею проанонсировали свой решение по предстоящему чемпионату мира по хоккею, сообщило «РИА Новости».

Такую информацию агентству озвучил сам глава IIHF. По словам Рене Фазеля уже принято решение о том, чтобы отдать чемпионат по хоккею 2021-го года только одной стране. А вот какой именно озвучат уже совсем скоро - в понедельник, 1 февраля.

Напомним, изначально турнир должен был проходить на ледовых аренах Минска и Риги. Но у Беларуси чемпионат мира по хоккею забрали, официально - из-за вопросов безопасности, связанных с пандемией. Хотя один белорусский депутат заявил, что по его мнению, ЧМ у Беларуси забрали в качестве мести за победу во Второй мировой войне.

- Мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом. На сегодня шансы есть у Дании, Латвии и Словакии, - уточнил Фазель.

У какой из этих стран больше шансов, однозначно и не скажешь.

Например, у Словакии есть недавний опыт - она была единственной хозяйкой последнего состоявшегося турнира в 2019-ом году. Тогда матчи проходили на ледовых аренах Братиславы и Кошицы. Следующий турнир, в 2020-ом году готовилась принять Швейцария, но все планы обрушились из-за пандемии. И похоже, пока страна не готова вновь браться за подготовку ЧМ. В Дании мировое хоккейное первенство состоялось в 2018-ом году, а Латвия последний раз принимала чемпионат мира по хоккею аж в 2006-ом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. Александр Лукашенко 23 января вышел на лед.

Команда Лукашенко играет с Гомельской областью (подробности)

«IIHF не стала проявлять силу»: вот что говорят госСМИ и провластные медиа об отмене чемпионата по хоккею в Беларуси.

О том, что ЧМ по хоккею 2021 года перенесут из Минска, стало известно 18 января (подробности)

Президент IIHF о проведении ЧМ в Минске: У нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны.

Окончательное решение по чемпионату мира 2021 года будет приниматься, скорее всего, 18 января. Компании Skoda и Nivea Men уже заявили, что они откажутся от спонсорства, если он пройдет в Беларуси (подробности)

Спорт БеларусьСпорт: хоккей