18-летний парень из Хойникского района за ночь три раза пытался угнать разные авто – не вышло. Вот что он забрал в качестве утешительного приза

Парень пытался угнать три авто - ни одна машина не завелась. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Пьяный 18-летний парень из агрогородка Глинище Хойникского района по дороге домой после застолья попытался угнать три машины, но ни одна не поддалась. Как это было, рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

Во дворе одного из дворов юноша увидел «Рено Меган Сценик». Дверцы авто были незаперты, а в багажнике лежали ключи от замка зажигания. Машина не завелась, только «чихала». Парень продолжал попытки ее завести, пока окончательно не сел аккумулятор. Тогда он выкатил машину со двора и скатил с небольшой горочки. «С толкача» завести авто угонщик пытался несколько раз, но снова ничего не вышло, и он бросил машину на обочине.

На этом приключения не закончились – молодой человек в другом дворе проник в гараж, где стояли два «Фольксвагена». У обоих авто ключи тоже были внутри. И оба не заводились. Один из автомобилей юноша снова попытался завести «с толкача», но только врезался машиной в ворота гаража, когда выталкивал ее.

Утром автовладельцы обратились в милицию. Незадачливого угонщика нашли по следам на снегу. Оказалось, что в качестве утешительного приза парень забрал из машин немного денег, флешку и ароматизатор-елочку.

-Следователи дают правовую оценку действиям молодого человека. Ранее он был судим за кражу, - рассказали в УВД.

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