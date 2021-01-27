Вот сколько агрогородков и деревень в Беларуси остались без электричества из-за циклона

Последствия непогоды в Беларуси энергетики устраняли до глубокой ночи и продолжают это делать. Фото: Белэнерго.

О том, что за прошедшие после циклона сутки, на утро 27 января, белорусские энергетики уже восстановили электроснабжение в 1800 населенных пунктах страны, сообщила пресс-служба Белэнерго в телеграм-канале.

Основной удар снежного циклона «Ларса» пришелся по Брестской, гродненской и Гомельской областях. Главные последствия стихия: упавшие на линии электропередач от наледи и налипшего снега деревья и ветки, обрывы проводов по той же причине.

- Аварийные бригады восстанавливали электроснабжение до глубокой ночи в непростых погодных условиях. А при условиях технических возможностей работы по восстановлению электроснабжения велись и всю ночь, - прокомментировали в пресс-службе.

Всего в устранении последствий стихии и ремонтных работах участвовали 1400 человек и 450 единиц спецтехники. В некоторых соцобъектах и населенных пунктах до восстановления электроснабжения использовались резервные источники питания.

- На утро 27 января ремонтные работы ведутся еще в 402 населенных пунктах страны, - уточнили в Белэнерго.

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