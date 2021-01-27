В Швеции усыпили тигрицу, которая заболела ковидом

Эти львы из шведского зоопарка заразились коронавирусом. Но они переносят болезнь легко, и может быть, их не усыпят, как тигрицу Настасью. Фото: кадр из видео канала SVT.

В зоопарке шведского города Бороса усыпили тигрицу по имени Настасья. Она заразилась COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

В Швеции это первый случай, когда хищник семейства кошачьих заболел коронавирусом. Тигрица потеряла аппетит, ее состояние резко ухудшилось, и администрация зоопарка приняла решение усыпить животное. Настасье было 17 лет. Сейчас в немецкой лаборатории исследуют биоматериалы, взятые у тигрицы.

Кроме тигрицы, коронавирусом в зоопарке заражены несколько львов. Эти животные переносят заболевание легко. Их вольер изолирован.

Предположительно, животные заразились от сотрудников зоопарка – симптомы ковида наблюдались у многих их них, а у троих COVID-19 был подтвержден.

В то же время в мире пока не зафиксировано ни одного случая передачи вируса от кошачьих к человеку, отметил государственный эпизоотолог Швеции Карл Столь.

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