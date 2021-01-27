Не только снегопады: МЧС сообщил о двух погибших на пожарах и 82-летней витеблянке, которая стояла на карнизе третьего этажа

Пенсионерка-витеблянка оказалась снаружи многоэтажки на высоте третьего этажа, ей помогли спасатели.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что за последние сутки в Беларуси на пожарах погибли два человека, рассказали в пресс-службе МЧС. Трагедии произошли в Витебске и Ляховичах.
Пожар в Ляховичах случился, вечером вторника, 26 января. В огне в жилом доме погиб хозяин дома, огонь повредил постельные принадлежности. Причина возгорания устанавливается.
Также около 02.15 часов 27 января дежурной службе МЧС в Витебске поступил вызов на пожар в квартире по улице Правды. Погиб хозяин квартиры, 66-летний мужчина. Огонь повредил имущество в комнате, закоптил стены и потолок. Причина возгорания еще не установлена.
Еще в Витебске произошло и одно нетипичное ЧП. Около 15.05 часов пожарным позвонили очевидцы с улицы Ленина и рассказали, что на карнизе третьего этажа с внешней стороны многоэтажки находится пожилая женщина. Пенсионерка 1939-го года рождения вернуться самостоятельно в квартиру не смогла, ее с помощью автолестницы снимали спасатели. Женщина не пострадала. Как пенсионерка оказалась снаружи здания, не уточняется.
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