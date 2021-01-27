Ночью в Минске 20-летняя девушка на Huyndai врезалась в столб и погибла

Автомобиль врезался в столб, девушка-водитель погибла на месте. Фото: Следственный комитет.

В ночь на 27 января в Минске погибла 20-летняя девушка. Как сообщает ГАИ УВД Мингорисполкома, это произошло на проспекте Дзержинского. Девушка ехала со стороны улицы Алибегова по направлению к улице Голубева на автомобиле Huyndai. Около дома 92 машина наехала на бордюрный камень, а потом врезалась в осветительную мачту.

-Водитель скончалась на месте ДТП, - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия ночью работали следователи, специалисты управления ГКСЭ и сотрудники ГАИ. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека в ДТП и устанавливает все обстоятельства произошедшего

-Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, просим обратиться в УСК по г.Минску по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19, - просят в Следственном комитете.

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