Еще шесть государств заявили о присоединении к санкциям ЕС против Беларуси

Еще шесть стран согласились с решением Европейского Совета по санкциям против Беларуси. Фото: pixabay.com.

О том, что к санкциям Евросоюза против Беларуси присоединились еще 6 государств, проинформировала пресс-служба глав внешнеполитического ведомства ЕС.

В заявлении говорится, что шесть стран, являющихся кандидатами на вступление в состав Евросоюза, поддержали антибелорусские санкции. Таким образом, правительства Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, а также Лихтенштейна и Норвегии (стран в составе Европейской ассоциации свободной торговли и членов Европейского экономического пространства) присоединились к решению Европейского Совета в отношении Беларуси.

- Теперь эти шесть стран обеспечат соответствие своей национальной политики принятому решению Европейского Совета. И Европейский союз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их, - подчеркивается в тексте заявления.

Напомним, с октября 2020-го года в несколько этапов ЕС принял в отношении Беларуси уже 3 пакета санкций.

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