На Белорусской АЭС создадут два фонда. Зачем это нужно

В Беларуси создают два фонда АЭС. Фото: официальный сайт БелАЭС.

Указ о создании двух фондов Белорусской атомной электростанции подписал Александр Лукашенко 26 января. Это указ № 32.

"Документом предусмотрено создание фонда финансирования работ по выводу из эксплуатации атомной электростанции и фонда финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности АЭС. Формирование таких фондов является мировой практикой", - сообщает Интерфакс .

Отчисления в фонды будут производиться ежемесячно после того, как Белорусская АЭС будет введена в эксплуатацию. На это будет уходить до 15 процентов выручки от реализации электроэнергии.

Ожидается, что в промышленную эксплуатацию первый блок АЭС будет введен в первом квартале 2021 года, а ввод второго блока запланирован на первое полугодие 2022 года.

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