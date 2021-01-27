Названа дата суда над корреспондентками «Белсата» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой

Журналисток "Белсата" за стрим с "Площади Перемен" будут судить 9 февраля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что уголовное дело над журналистками «Белсата» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой будет рассматриваться в суде уже в феврале 2021-го года, сообщил телеграм-канал «Еврорадио».

Так первое судебное заседание назначено на 9 февраля. Состоится оно в суде Фрунзенского района Минска, начнется около 10.00 часов. Судьей назначена Наталья Бугук.

Напомним, журналисток Чульцову и Андрееву задержали 15 ноября 2020-го года во время проведения ими стрима с так называемой «Площади Перемен». Уже более двух месяцев они находятся под стражей. Уголовное дело возбуждено по обвинению в организации и проведении действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них (ч.1 ст.342 УК РБ).

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