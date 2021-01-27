Пожар на заводе в Минске: ночью загорелся один цехов МАЗа

Спасатели МЧС оперативно ликвидировали возгорание в одном из цехов МАЗа. Фотоиллюстрация: МЧС.

О том, что ночью в среду, 27 января, на одном цехов завода МАЗ в Минске произошел пожар, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Возгорание случилось в термическом цеху автомобильного завода по адресу улица Социалистическая, 2. Сообщение на телефон дежурного МЧС поступило ровно в 03.56 часов.

- Сообщалось о возгорании в закалочной ванне термического участка №2, который находится в одноэтажном здании термического цеха, - прокомментировали в пресс-службе.

Возгорание было оперативно ликвидировано, при этом технологический процесс нарушен не был. Также ЧП не нанесло материального ущерба предприятию. Никто не пострадал, эвакуация работников так же не проводилась.

- Причина загорания устанавливается, - уточнили в МЧС.

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