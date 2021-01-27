«Расклеивали объявления на подъездах». Двое минчан продавали спред под видом масла

Минчане расклеивали на подъездах объявления о продаже сливочного масла, а продавали спред. Фото: кадр из видео МВД.

Двое минчан продавали под видом сливочного масла растительный спред. Мошенническую схему раскрыли правоохранительные органы. Мужчин задержали с поличным – свой товар они продавали прямо на улицах Минска.

-В ходе осмотра автомобиля одного из задержанных, сыщики обнаружили и изъяли порядка восьми коробок со спредом. Также в ходе осмотра склада, на котором осуществлялось хранение продукта, было обнаружено и изъято 57 аналогичных коробок. Общий вес изъятой продукции составил порядка 332 кг, на общую сумму 2600 рублей, - рассказал начальник 5-го отдела УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома Юрий Пицко.

Одному из задержанных 26 лет, второму 27. Спред в сливочное масло одного из белорусских брендов они превращали просто – поменяв этикетки. Рекламировали свой бизнес, расклеивая объявления на подъездах жилых домов.

Милиция провела проверку по факту распространения ложной информации о товарах и услугах и передала материалы в Следственный комитет. Действиям мужчин дается правовая оценка.

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