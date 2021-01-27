Фура столкнулась с поездом в Ляховичском районе

Фура выехала на рельсы, водитель в больнице. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Водитель фуры «Ивеко» не справился с управлением, когда подъезжал к железнодорожному переезду в Ляховичском районе. Это произошло 26 января в 15.40 на 434километре автодороги Р43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, сообщает ГАИ.

Фура начала выписывать невообразимые пируэты – вначале оказалась на полосе встречного движения, а потом на железнодорожных путях. Большегруз столкнулся с поездом. 37-летний водитель фуры, житель Могилевской области, доставлен в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ночная трагедия в Минске: 20-летняя девушка врезалась в столб и погибла. ПОДРОБНОСТИ.