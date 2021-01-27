Белорусам разрешили въезжать на территорию России

На территорию Россию белорусы смогут въезжать через аэропорты. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

О том, что гражданам Беларуси и Армении разрешили въезжать на территорию России через ряд определенных аэропортов, сообщил телеграм-канал «Mir.by».

Так из фото документов, опубликованного российским телеграм-каналом распоряжения становится ясно, что эти условия будут действовать с 1 февраля по 1 марта 2021-го года включительно. Въезжать в Россию белорусы и армяне пока смогут через воздушные пункты пропуска при наличии отрицательных тестов на коронавирус, которые отображаются в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».

В списке 20 аэропортов в различных регионах России. Это «Витязево» в Анапе, «Киевичи» во Владивостоке, «Северный» в грозном, «Кольцово» в Екатеринбурге, «Жуковский» и «Чкаловский» в Московской области, «Казань» в Татарстане, «Храброво» в Калининграде, «Пашковский» в Краснодаре, «Емельяново» в Красноярске, «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» в Москве, «Бегишево» в Нижнекамске, «Толмачево» в Новосибирске, «Платов» в Ростове-на-Дону, «Курумоч» в Самаре, «Пулково» в Санкт-Петербурге, а также аэропорты Сочи и Уфа.

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