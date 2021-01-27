Пандемия отступает? В Москве смягчили или сняли ограничения из-за коронавируса

В Москве снова разрешили ночную клубную жизнь. Фото: depositphotos.com.

О том, что в Москве вновь смягчили антиковидные меры и бары, кафе и рестораны теперь смогут обслуживать посетителей и в ночное время, с 23.00 вечера до 06.00 утра, сообщило ТАСС.

Так полностью отменяется запрет на «ночную жизнь», посетителей вновь будут обсуживать с заходом солнца. Работать разрешили барам, кафе, ресторанам, ночным клубам, караоке, дискотекам и другим развлекательным заведениям. Единственно, при условии соблюдения противоэпидемических мер и правил рассадки.

Также смягчаются правила для работодателей, теперь их не обязывают, а всего лишь рекомендуют им отправлять на удаленную работу 30 процентов сотрудников.

При этом домашний режим для москвичей пожилого возраста и из групп риска по здоровью сохраняется.

Также сохраняется запрет на массовые мероприятия. Кроме выставок и других зрелищ и развлечений, на которые соберутся не больше 50 процентов посетителей от вместимости в помещении. Не более чем на половину будут по-прежнему заполняться и кинотеатры с концертными площадками.

При этом вузы будут закрыты как минимум до 6 февраля 2021-го года, хотя школы, колледжи и учреждения допобразования уже открылись.

Решения смягчения мер московские власти приняли на фоне резкого спада заболеваемости коронавирусом. За последние сутки на 27 января в России коронавирус подтвердился у 17 тысяч 741 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусам разрешили въезжать на территорию России.

Но пока только через определенные аэропорты и с обязательным отрицательным тестом на коронавирус. Вот эти аэропорты (подробности).

Эпидемиологи рассказали, сколько человек уже привились от COVID-19 в Минске.

Первыми получили прививки медицинские работники (подробности).