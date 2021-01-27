Как Беларусь пережила «Ларс»: останавливались поезда, автомобили застревали в заносах, падали деревья, рвались провода

Спасатели рассказали о последствиях циклона "Ларс". Фото: МЧС.

В МЧС рассказали, как спасатели устраняли последствия циклона «Ларс», который прошел над Беларусью 26 января. Циклон принес сильные снегопады, дожди и порывы ветра до 19 м\с.

Зарегистрировано 80 случаев падения деревьев, которые повредили 11 автомобилей. 56 деревьев упали в Гродненской области, повреждено 9 авто, 18 – в Брестской, повреждения получили два автомобиля. В Гомельской и Минской области зафиксировано по три случая падения деревьев. Во всех регионах, кроме Витебщины, спасателям приходилось извлекать автомобили из снежных заносов. Больше всего таких случаев было в Гродненской области – 35, и в Брестской – 22. А всего в снегу застревали 75 авто, извлечь которые помогли сотрудники МЧС.

Из-за налипания мокрого снега на стрелочных переводах задерживалось движение 13 поездов. Самая большая задержка – 50 минут.

В Могилевской области шел дождь и таял снег – подтопило 5 частных подворий в Осиповичах и 10 в деревне Тараново. Из подвалов жилых домов откачивали воду. Периодически нарушалось электроснабжение в 2198 населенных пунктах.

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На Могилевщине растаял снег и прошли дожди, подтопило подворья. Фото: МЧС.

Падающими деревьями повреждено 11 автомобилей. Фото: МЧС.

Десятки падающих деревьев затрудняли движение на дорогах. Фото: МЧС.