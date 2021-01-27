Российские и международные правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси

Правозащитники опубликовали доклад со свидетельствами 13 граждан о насилии со стороны силовиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что правозащитниками опубликован в сети доклад о пытках в Беларуси, проинформировало «Еврорадио» со ссылкой на сам документ. Известно, что он был подготовлен сотрудниками российской правозащитной организации "Комитет против пыток" и Всемирной организацией против пыток.

В докладе основную часть составляют рассказы 13 белорусов, ставших, по словам авторов документа, жертвами насилия со стороны силовиков за несколько дней с 9 по 13 августа 2020-го включительно.

В четырех эпизодах говорится о насилии при задержании или после него, пять дел о применении насилия к задержанным в РУВД. Еще четыре истории - рассказы о пытках и жестоком обращении на территории ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома. Только одно событие происходило не в Минске, а в Витебске.

- Большинство из наших заявителей отрицают участие в каких-либо протестных акциях в момент своего задержания, что чаще всего подтверждается и собранными в ходе общественного расследования материалами, - заявляют авторы доклада.

Авторы доклада заявляют: большинство рассказавших свои истории говорили о том, что они прогоняли через «коридоры дубинок». Некоторые заявили, что прошли через сексуальное насилие или получали подобные угрозы. Другие рассказали в приведенных в документе материалах, как часами их принуждали находится в неестественных позах, что содержались в переполненных камерах без воды и еды.

Российские и международные правозащитники считают, что должен быть создан международный орган, который бы расследовал нарушения прав человека в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юристы российского Комитета против пыток настаивают, что собранные доказательства свидетельствуют о преднамеренности актов жестокого обращения. А еще в одной части оклада проведен анализ, в котором сделан акцент на нежелании властей реагировать на жалобы и заявления пострадавших от насилия граждан.

Указывается, что к 9 сентября 2020-го, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 таких жалоб. Но ни одного уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов по фактам, изложенным в жалобах, не было возбуждено.

Резюмируя правозащитники утверждают, что в связи с тем, что в поствыборный период в Беларуси так и не началось полноценное расследование эпизодов пыток, то «настало время для создания международного органа, который бы занялся расследованием масштабных нарушений прав человека в Беларуси».

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