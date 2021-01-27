Цены на отдельные марки сигарет вырастут в Беларуси с 1 февраля

Некоторые марки сигарет подорожают с 1 февраля

Министерство по налогам и сборам Беларуси объявило о повышении цен на определенные виды сигарет с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте МНС.

В частности, подорожание коснется продукции гродненской табачной фабрики «Неман». На пять-десять копеек будут стоить больше некоторые сигареты Pall Mall, на десять копеек вырастет стоимость отдельных видов Rothmans и Kent.

Поднимет цены и компания «Беларусьторг». Подорожают сигареты Pall Mall Nano Blue, некоторые виды Davidoff, Richmond, Aroma Rich.

Стоимость продукции «Табак-инвест», «Интер Тобакко», «Энерго-Оил» останется прежней.

Добавим, что в Беларуси производители и импортеры сигарет могут каждый месяц устанавливать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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