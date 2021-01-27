В два вуза в Минске поступили сообщения о минировании

На месте работают саперы. Фото - из архива Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В два столичных вуза днем 27 января поступили сообщения о минировании. Речь идет о Минском государственном лингвистическом университете на улице Захарова и Белорусском государственном университете на проспекте Независимости.

- Правоохранители проверяют сообщение о минировании, - сообщает belta.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Сообщения о минировании были в электронном виде, уточняется в информации. В милиции добавили, что на месте работают саперно-пиротехнические группы. Об эвакуации людей не сообщается.

Напомним, волна ложных сообщений об опасности, поступивших по электронной почте, прокатилась по Минску весной 2020 года. Тогда «минировали» вокзал, торговые центры, учреждения и другие здания. Ни в одном из случаев информация о заложенном взрывном устройстве не подтверждалась. Авторов электронных сообщений тогда найти также не удавалось.