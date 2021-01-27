Менеджеры крупных предприятий Минска задержаны за взятки от российской фирмы

Менеджеры крупных предприятий Минска задержаны за взятки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подтверждение появившейся недавно неофициальной информации о задержании менеджеров сразу нескольких предприятий появилось 27 января. Следственный комитет Беларуси опубликовал сведения о том, что были задержаны семь работников предприятий МЗКТ, БЕЛАЗ, «Минский тракторный завод», «Кузнечный завод тяжелых штамповок», а также «Минский электротехнический завод имени Козлова».

Уголовные дела возбудили еще 24 декабря 2020 года по материалам ГУБОПиК МВД. По версии следствия, руководители среднего звена предприятий 22-23 декабря получили от представителя российской фирмы взятки «за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию».

Речь идет о суммах взяток от 50 до 250 тысяч российских рублей (660 - 3300 долларов в эквиваленте). Менеджеры «получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе, имеющей технические отклонения», такую предварительную информацию распространил СК.

Следствие ведет главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата СК. В отделе информации и связи с общественностью заявили, что все фигуранты признали получение денег. Двоих из задержанных отпустили под залог.