На мужчину, который в Бресте ударил врача из-за политики, завели уголовное дело

Пациент ударил фельдшера скорой по лицу. Фото: кадр видео

Милиция провела проверку по резонансному происшествию, о котором узнали благодаря видео в соцсетях. Тогда пожилой мужчина в здании больницы вступил в словесную перепалку с врачом скорой помощи, а затем с размаху ударил его по лицу.

– Ты очкарик, ты вчера против Лукашенко... Что, не веришь? Давай! Давай! А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко, чмошник, – такими словами вперемешку с нецензурной бранью обратился к медику мужчина.

За этой тирадой последовала мощная пощечина.

Выяснилось, что нападавший - 55-летний брестчанн, который работает водителем школьного автобуса в пригороде. В тот вечер он был сильно пьян и лежал в снегу. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь. Пациента медики приняли решение доставить в больницу.

– В дороге между пациентом и бригадой завязался конфликт по поводу политических взглядов. По приезду брестчанин на улице ударил сначала одного врача, а в холле – другого, - комментирует пресс-служба МВД.

После этого агрессивного пациента отвел в сторону милиционер. Когда дебошир утихомирился, он ушел домой.

Как сообщили в МВД 27 января, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Если дело дойдет до суда, то виновному в хулиганстве могут грозить общественные работы, штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы до 3 лет.

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