Исследователи нашли эффективный препарат от коронавируса

Препарат плитидепсин показал эффективность в лечении коронавируса. Фото: pixabay

Международная группа ученых установила, что препарат плитидепсин (аплидин) оказался примерно в 30 раз эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем ремдесивир. Об этом пишет журнал Science.

Ранее плитидепсин испытывали как средство для лечения онкозаболеваний. В ходе нового исследования, проводившегося в США, Испании и Великобритании, он, по предварительной информации, показал хорошие результаты в борьбе с COVID-19.

Эксперты изучили его влияние на обезьян и мышей, затем проверили на людях. В результате исследований ученые сделали вывод, что аплидин в 27,5 раз эффективнее помогает бороться с коронавирусом, чем ремдесивер, который в некоторых странах использовали для лечения коронавируса во время пандемии.

Плитидепсин отличается от других средств тем, что воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые SARS-CoV-2 использует для репликации, таким образом, он создает помехи вирусу.

Этот препарат вырабатывается из морских животных асцидий.

Также ученые полагают что это средство, вероятно, не токсично для человека, однако оно может негативно влиять на рост деление клеток.

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