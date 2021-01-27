Жить стало дороже: в Беларуси повысили бюджет прожиточного минимума

В Беларуси повысили бюджет прожиточного минимума Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 1 февраля в Беларуси повысится размер бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер некоторых надбавок и выплат. Решение об увеличении БПМ приняли в Министерстве труда и соцзащиты 22 января, а сведения об этом опубликовал 27 января Национальный правовой интернет-портал.

Итак, новый БПМ в среднем на душу населения подрастет на 4 рубля 76 копеек и составит 262,87 руб. По основным социально-демографическим группам БПМ определден в размерах: трудоспособное население 290,71 руб., пенсионеры - 199,17 руб., студенты - 252,94 руб., дети в возрасте до 3 лет - 168,46 руб., от 3 до 6 лет - 232,93 руб., от 6 до 18 лет - 283,65 руб. Такие размеры БПМ будут актуальны по 30 апреля 2021 года - затем их должны будут пересмотреть.

Напомним, повышение БПМ приведет к увеличению размеров пособий семьям, воспитывающим детей, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте от 75 лет, пособий по уходу за инвалидом I группы или пожилым человеком, достигшим 80-летнего возраста, а также надбавок и повышений к пенсиям некоторых категорий граждан.

Также установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. МПБ на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля 2021 года в расчете на месяц составит 427,77 руб. А среднедушевые МПБ молодой семьи из трех человек определены в размере 458,73 руб., трудоспособного населения - 541,26 руб., пенсионеров - 422,62 руб., детей в возрасте до 3 лет - 358,8 руб., возрасте от 3 до 6 лет - 454,53 руб., от 6 до 18 лет - 465,65 руб.