Более 50 домов в Витебске остались без отопления

Для предотвращения аварийной ситуации в нескольких домах Витебска отключили отопление и воду. Фото: Telegram

Жители нескольких домов в Витебске 27 января остались без воды и отопления. На предприятии «Витебскэнерго» прокомментировали ситуацию.

Оказывается, это сделано для предотвращения аварийной ситуации на участках тепловой сети по ул. Лазо и ул. Чкалова. Такая информация опубликована в Telegram-канале «Витебскэнерго».

Отопление и горячая вода отключены в более 50 домах и зданиях по ул. Лазо, проспекту Фрунзе, ул. Чкалова и Воинов-Интернационалистов. Кроме того, без этих услуг остались все объекты поселка Тулово. Отключение затронуло дома, школу №44, магазин, детские сады №101 и №15.

«Все работы согласованы с Витебским горисполкомом и выполняются сегодня, учитывая благоприятную для этого температуру наружного воздуха. Завершение ремонтных работ планируется до 18:00», – сказано в сообщении.

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