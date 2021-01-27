Хоккеисты из Канады и США сыграют за хоккейную сборную Беларуси

Шейн Принс может стать лидером белорусской хоккейной сборной. Фото:hcdinamo.by

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) сообщила, что игроки минского «Динамо» Шейн Принс (США), Франсис Паре и Дэнни Тэйлор (оба – Канада) приняли предложение ФХБ выступать за национальную команду:

«Теперь, в соответствии с правилами ИИХФ по истечении срока обязательного спортивного карантина, составляющего 16 месяцев с даты проведения первого официального матча в составе белорусской команды (минского Динамо. Ред.), ФХБ может быть инициирована процедура ходатайства перед Международной федерацией хоккея о получении игроками права выступления за нашу страну в официальных турнирах».

- У Паре и Тэйлора карантин уже истек, а у Принса закончится в марте. И уже в апреле они получат право выступать за сборную в официальных матчах, - сообщила «Комсомолке» Евгения Никитина, пресс-секретарь ФХБ.

Это значит, что уже на майском чемпионате мира североамериканцы смогут составить компанию в белорусской сборной канадцу Джеффу Платту и американцу Нику Бэйлену.

Новая тройка заокеанских игроков идет уже по проторенной дороге. В 2012-м белорусское гражданство приняли

Кевин Лаланд, Джефф Платт и Шарль Лингле, а в 2014-м -

Ник Бэйлен.

Так что латать дыры в команде призывом иностранцев стали уже давно. Понятно, что это временные меры и на качественно новый уровень белорусский хоккей они не поднимут.

Вратарю Тэйлору - 34 года, Паре – 33. Тэйлор – сменщик в минском «Динамо» чеха Фурха. Из 48 матчей «Динамо» он сыграл в девяти.

Франсис Паре по набранным баллам далек от лидеров команды: в 24 играх он не забросил ни одной шайбы.

На их фоне Шейн Принс выглядит куда выгоднее.

Ему 28 лет – расцвет для игрока, и на высоком уровне он сможет выступать еще долго. Принс лидер «Динамо» (21 гол и 20 передач) и 12-й в рейтинге бомбардиров всей КХЛ. Так что он вполне может быть и лидером сборной.

Напомним, что перед началом сезона, в сентябре 2020-го, Дмитрий Басков (сейчас он председатель Наблюдательного совета «Динамо-Минск»), отвечая на вопрос о легионерах в клубе сказал:

- Мы ориентированы, об этом можно открыто говорить, на подписание хоккеистов, которые не были заиграны за сборные. Более того, трое из них собираются выступить за национальную команду нашей страны на ближайшем чемпионате мира. Если у других иностранцев появится желание сыграть за Беларусь, и они хорошо себя проявят, то, наверное, Федерация хоккея совместно с тренерским штабом национальной сборной по согласованию с Министерством спорта рассмотрит такой вариант, - приводит слова Баскова hockey.by.

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