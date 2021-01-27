Тренер по фристайлу Николай Козеко попал в больницу с коронавирусом

Тренер Козеко заразился коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко заразился COVID-19. В настоящее время он лечится в одной из минских больниц. Эту информацию он подтвердил порталу sputnik.by.

По словам тренера, самочувствие у него неважное.

Добавим, что Николай Козеко тренирует национальную сборную по фристайлу с 1993 года. В этот раз он не поехал на сборы, потому что его не взяли туда после того, как он в августе 2020-го выступил против насилия и фальсификаций.

Козеко подписал открытое письмо представителей спортивной сферы Беларуси с требованием признать недействительными выборы президента, прошедшие 9 августа 2020 года. Его также лишили именной стипендии.

Козеко дважды признавали лучшим тренером в республике (в 2014-м и 2018-м). Он кавалер ордена Отечества I, II и III степени.

Среди его известных воспитанников – Александра Романовская и Анна Гуськова. Ученики Козеко не раз завоевывали медали на Олимпийских играх, среди которых есть несколько золотых.

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