Телеведущая Анна Эйсмонт отреагировала на расследование BYPOL по поводу гибели Романа Бондаренко

Анна Эйсмонт ответила на расследование BYPOL. Фото: Instagram

Телеведущая Белтелерадиокомпании Анна Эйсмонт высказалась о расследовании гибели жителя Минска Романа Бондаренко, которое провели участники инициативы BYPOL, позиционирующей себя как объединение сотрудников всех силовых ведомств Беларуси. BYPOL недавно опубликовало предварительные итоги своей проверки.

Среди прочего, в рамках данного расследования утверждается, что эксперты BYPOL установили всех лиц, причастных к смерти Бондаренко.

По их данным, в районе двора на минской улице Червякова, который с началом августовских протестов называют площадью Перемен, находилась, в том числе и Анна Эйсмонт. BYPOL приводит в доказательство биллинг номеров мобильных телефонов с геолокацией и утверждает, что они принадлежат перечисленным в расследовании лицам.

Свой комментарий Эйсмонт опубликовала на своей странице в Instagram.

– Мы, конечно, за последний год столкнулись с таким потоком лжи, что еще недавно такое трудно было даже представить. Не гнушались ничем, вплоть до прямой фальсификации. Но всему должна быть мера. Сегодня я хочу заявить – 11 ноября 2020 года я была в прямом эфире Панорамы (тому тысячу подтверждении, при желании сможет найти каждый) и не могла физически принимать участие ни в каких акциях. Мне это доказать – просто элементарно, но что делать другим людям, в отношении которых также нагло сфальсифицированы сведения. Можно было бы пойти в суд. Но кого судить? Сидящих в Польше предателей? – написала телеведущая.

Анна подчеркнула, что не могла быть в тот вечер, когда погиб Бондаренко, на площади Перемен. «Для тех, кто не слышит с первого раза – в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен. И сейчас уже прекрасно понятно (убеждена, не только мне) каким образом готовятся подобные «расследования», – заявила Эйсмонт.

Официальные силовые структуры Беларуси пока не прокомментировали расследование BYPOL.

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