Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 января 2021 года: резкий рост новых случаев COVID-19, десять смертей

В Беларуси резко выросло число заболевших коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкий рост количества заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Беларуси. Об этом свидетельствует свежая статистика от Минздрава на 27 января. Так, за минувшие сутки в республике зарегистрированы 1 тысяча 651 пациент с COVID-19 (по данным на 26-е января за сутки были выявлены всего 847 новых случаев).

Также в Минздраве рассказали, что за прошедшие 24 часа в Беларуси из больниц выписали 2 тысячи 143 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус. Умерли десять пациентов с обнаруженным COVID-19.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси выявили 241 тысячу 133 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 227 тысяч 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, за весь период распространения инфекции в республике умерли 1 тысяча 678 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки специалисты провели 15 тысяч 666 тестов. Всего в Беларуси выполнено 4 миллиона 399 тысяч 367 тестов.

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