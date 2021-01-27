Рассказавшего о пытках и изнасиловании минчанина приговорили к 5 годам за травму ОМОНовцу

Минчанина приговорили к 5 годам за нападение на омоновца. Фото: Naviny.by

В Минске 27 января 32-летнего предпринимателя Виктора Борушко приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима за нападение на сотрудника ОМОН. А именно - за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

По словам обвиняемого, дело было так: он возвращался с акции протеста и, увидев подъехавших силовиков, испугался и стал убегать. Кто-то из омоновцев сделал подножку, мужчина упал, возможно - на силовика. Сотрудники ОМОН его опознали «как человека в синей куртке» и пометили краской, заявив, что он сломал ногу их коллеге.

Самому Борушко пришлось нелегко. В суде он показал, что после задержания пролежал 12 дней в реанимации из-за того, что его сильно избили, а также насиловали дубинкой, пишет издание Naviny.by.

У а признанного потерпевшим по делу омоновца - перелом большой берцовой кости: эта травма признана тяжкой. Предприниматель специально ударил по ноге силовика - такая официальная версия.

Адвокат обвиняемого в суде заметила, потерпевший при госпитализации говорил, что получил травму, столкнувшись с человеком. А в суде настаивал на том, что Борушко намеренно ударил его ногой. Также, по словам защитницы, показания силовика и версия обвинения не сходятся с видео и показаниями свидетелей защиты.

Как полагает адвокат, действия ее подзащитного тянут максимум на причинение повреждения по неосторожности. На приговор суда в зале отреагировали восклицаниями «Позор!»