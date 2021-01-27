Уволен прокурор города Витебска: в Генпрокуратуре прокомментировали его уход

Юрий Романовский. Фото: "Витебские вести"

Прокурор города Витебска Юрий Романовский действительно уволен из органов прокуратуры на минувшей неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры Беларуси.

Там также прокомментировали информацию о его якобы задержании.

«Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении его уголовного дела не соответствует действительности», – отмечается в сообщении.

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