Снеговики почернели. Специалисты выяснят, что случилось в Полоцке

Во дворе в Полоцке почернели снеговики. Фото: vk.com/polotskonline

26-27 января страшные фото опубликовали в соцсетях жителя белорусского Полоцка. На улице Вологина недавно выпавший снег вдруг стал черным. Вместо прежней белизны жители улицы увидели странную картину: почерневший снег во дворах, на крышах, на детских площадках. Даже снеговики почернели.

Мучиться в догадках долго не пришлось. Судя по всему, виной произошедшему - сажа, которая осела на снегу. А могла она появится, вероятно, из трубы котельной в микрорайоне «Боровуха-3». Обращение от местных жителей с жалобой на проблему уже направлено в Новополоцкую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Местные жители уверены: причина в котельной

- Разбираемся в ситуации. На месте работает оперативная группа, - рассказала belta.by зампредседателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Галузо.

По ее словам, специалисты намерены взять пробы в котельной, чтобы выяснить, превышены ли допустимые нормы. Если да - придется принимать меры. Кстати, в соцсетях пишут, что котельная работает на альтернативном виде топлива - щепе. Уже не впервые она забрасывает окрестности сажей, утверждают местные жители, но особенно хорошо это стало заметно сейчас - после того, как выпал свежий снег.