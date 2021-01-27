Сообщение о минировании университетов в Минске не подтвердилось

Неизвестный "заминировал" два вуза в Минске. Фото: Telegram

Милиция завершила проверку сообщений о минировании университетов в Минске, которые поступили в учебные заведения днем 27 января. Они не подтвердились, сообщается в Telegram-канале «Милиция Минска».

Напомним, что два столичных вуза (Минский государственный лингвистический университет и Белорусский государственный университет) получили анонимные электронные письма о минировании. На место прибыли саперы, они обследовали здания и не нашли взрывных устройств.

– Личность автора ложных посланий устанавливается, – добавили в милиции

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МВД сообщило, что информация о минировании учреждений образования в столице оказалась ложной (подрообности).

Стало известно, что за взрыв произошел в районе улиц Скрыганова-Бирюзова в Минске

В результате пострадал работник фирмы-арендатора – мужчина 1959 года рождения (подробности).