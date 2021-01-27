Названы два симптома COVID-19, которые предвещают скорую госпитализацию

Исследователи назвали два симптома коронавируса, при которых пациентов чаще всего госпитализируют. Фото: pixabay

Существует два симптома коронавируса, при которых пациента вскоре после их появления чаще всего госпитализируют. Об этом рассказали разработчики приложения COVID Symptom Study, которое собирает информацию о течении болезни, сообщает Express.

На протяжении всей пандемии эксперты при помощи этого сервиса отслеживали перемещение вируса, а также получали и анализировало данные о симптомах COVID-19 от миллионов пользователей.

По словам авторов исследования Клэр Стивс и Тима Спектора, чаще всего необходимость госпитализации при коронавирусе возникает, когда у пациента появляется продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита (человек почти отказывается от еды). Именно эти два признака – самые «серьезные предвестники» скорой госпитализации.

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