Под предлогом денег вступил в интимную связь: в Гродно ищут россиянина-педофила

В Гродно ищут россиянина-педофила Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В последнее время участились случаи преступлений сексуального характера. Педофилы находят своих жертв в интернете, втираются к ним в доверия и затем совершают злодеяния, констатируют в милиции.

Один из злоумышленников был замечен в Гродно, куда приехал 49-летний гражданин России. В соцсети мужчина познакомился с девочкой в возрасте до 16 лет и пригласил ее к себе на съемную квартиру. Там под предлогом денежного вознаграждения россиянин вступил с подростком в интимную близость.

За это возбуждено уголовное дело, но подозреваемого не поймали - к моменту получения информации о преступлении мужчина уже уехал обратно в РФ. Потерпевших от его действий может быть больше, полагают в милиции.

Того же россиянина подозревают в изготовлении и распространении порно с изображением несовершеннолетнего. Тоже в соцсети злоумышленник познакомился с девочкой в возрасте до 16 лет и уговорил ее прислать свои интимные фото.

Подозреваемый объявлен в розыск в России и Беларуси, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.