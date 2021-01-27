Пассажирам будут измерять температуру на входе в Национальный аэропорт Минск

В национальном аэропорту Минск вводится тепловизионный контроль. Фото: airport.by

Тепловизионный контроль вводится с 28 января на входе в Национальный аэропорт Минск. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«С 28 января в тестовом режиме начинает работать система тепловизионного контроля на вход в аэровокзальный комплекс Национального аэропорта Минск. Новое оборудование установлено в общедоступной зоне: в секторе прилета 1-2 (1 этаж), в секторе вылета 3-4 (2 этаж, эстакада)», – сказано в сообщении.

Все пассажиры, посетители и персонал аэропорта смогут попасть в терминал только через перечисленные входы, пройдя через систему тепловизионного контроля (она измеряет температуру). Остальные входы закроют. Выйти из аэровокзального комплекса можно беспрепятственно.

Если устройства зафиксируют повышенную температуру, то человеку предложат пройти медицинский осмотр.

Оборудование поставлено в Национальный аэропорт Минск благодаря финансовой помощи Всемирной организации здравоохранения. В камерах есть функция определения температуры тела и высокоточные детекторы. Они подключены к компьютерам.

Такая же система контроля установлена контролируемой зоне аэропорта в секторе международного прилета. Здесь будут проверять прибывающих пассажиров. Станции измерения работают при входе в терминал до прохождения паспортного контроля.

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