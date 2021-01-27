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«Белтелеком» хочет закупить 24 тысячи камер видеонаблюдения

На это организация готова потратить почти миллион долларов
Григорий ГРИБОВ
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Камеры видеонаблюдения на минских улицах. Фото носит иллюстративный характер.

Камеры видеонаблюдения на минских улицах. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере, который проводит государственный телекоммуникационный оператор «Белтелеком». Согласно данным, организация хочет купить 24 тысячи видеокамер наблюдения, а еще – 4645 коммутаторов для систем видеонаблюдения. На все планируется потратить 916 тысяч долларов.

Итак, «Белтелекому» нужны камеры видеонаблюдения нескольких видов. Почти 12 тысяч – двухмегапиксельных цилиндрических. 4 тысяч – купольных двухмегапиксельных. Еще 1550 штук – купольных, но со звуком. Еще 1340 штук – уже четырехмегапиксельных. Также требуются 4645 коммутаторов для систем видеонаблюдения – четыерхпортовых и восьмипортовых. Источник финансирования – собственные средства.

По данным портала TUT.BY видеокамеры нужны для оказания услуги "Видеоконтроль", которую "Белтелеком" оказывает с 2018 года.

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