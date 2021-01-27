На Немиге пьяный водитель врезался в автомобиль. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На Немиге пьяный водитель «Мерседес-Бенц» врезался в «Форд». Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 27 января. За рулем автомобиля «Мерседес-Бенц» находился 38-летний водитель. Он двигался по улице Богдановича в сторону проспекта Победителей. В какой-то момент авто врезалось в «Форд». В ДТП никто не пострадал. У машин механические повреждения, - пояснили в ведомстве.

По результатам медицинского освидетельствования в крови у мужчины было 1,63 промилле алкоголя.

Проводится проверка.

В отношении водителя «Мерседес-Бенц» были составлены протоколы об административных нарушениях по части 1 статьи 18.15 КоАП – Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и по части 5 статьи 18.22 КоАП – За нарушение ПДД.

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